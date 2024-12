Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Cidades do Sul podem sofrer com fortes chuvas





A Região Sul do Brasil está sob alerta laranja de chuvas intensas, com previsão de acumulados superiores a 100 mm em curto período. As áreas mais afetadas incluem o oeste de Santa Catarina e Paraná, além do centro-sul do Rio Grande do Sul. O risco de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios é alto, especialmente em cidades como Matelândia (PR) e Guaraciaba (SC).

Curitiba (PR) terá chuva persistente com máxima de 24°C. Florianópolis (SC) deve registrar temperaturas entre 22°C e 24°C com chuva. Em Porto Alegre (RS), a máxima será de 30°C, também sob chuvas.

No Rio Grande do Sul, há risco de altos volumes de chuva na região próxima à fronteira com o Uruguai.

Norte

O sul do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas e trovoadas.

Capitais como Belém (PA) e Manaus (AM) terão máximas de 35°C e 37°C, respectivamente, com pancadas de chuva.

Sudeste

Em Minas Gerais, há previsão de temporais no centro-oeste, Triângulo, sul e Zona da Mata. Belo Horizonte terá mínima de 20°C com chuva.

No Rio de Janeiro e Espírito Santo, pancadas de chuva isoladas, com máximas de 31°C e 33°C, respectivamente.

Nordeste

Chuvas são esperadas no extremo oeste da Bahia e litoral de Sergipe. Cidades como Salvador (BA) e Aracaju (SE) terão chuvas ocasionais, enquanto o restante da região permanece com sol e calor intenso. Teresina (PI) pode atingir 38°C.





Centro-Oeste

Toda a região está sob alerta de perigo para chuvas intensas, com risco de alagamentos e deslizamentos. Brasília (DF) terá pancadas de chuva e máxima de 30°C, enquanto Cuiabá (MT) registra chuvas isoladas com até 35°C.

O calor e a umidade predominam em grande parte do Brasil, aumentando os riscos associados às chuvas intensas, especialmente em regiões sob alerta.