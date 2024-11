Reprodução / X São Paulo deve enfrentar pancadas fortes de chuva





As condições meteorológicas deste sábado (30) indicam chuvas intensas e permanência de calor em diversas regiões do país. Tempestades também estão previstas para o Sudeste, com destaque para São Paulo, no qual o Inmet emitiu alerta laranja, e no Centro-Oeste, onde ocorrerão pancadas rápidas e isoladas.

No Sul, a intensidade das chuvas diminuiu no Rio Grande do Sul, mas tempestades continuam afetando Santa Catarina e Paraná.

Regiões afetadas e volumes previstos

No Sul, Santa Catarina e Paraná devem registrar volumes de chuva acima de 100 mm em pontos isolados, acompanhados por alta densidade de raios à tarde.

Já no Sudeste, chuvas abrangem todos os estados, incluindo Minas Gerais e Espírito Santo.O Inmet emitiu alerta laranja para o estado de São Paulo.



No Centro-Oeste, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás terão pancadas localizadas.

Norte com chuvas intensas e temperaturas elevadas

No Norte, a previsão inclui chuvas intensas no Acre, Rondônia e Tocantins, com ventos de até 60 km/h. No sul do Pará e Amazonas, as chuvas serão mais concentradas, enquanto Roraima e Amapá terão pancadas isoladas e céu nublado.

A temperatura na região varia entre 23°C em Rio Branco e 37°C em Manaus, com umidade entre 50% e 95%.





Cenário do Nordeste

No Nordeste, o céu apresenta variabilidade, com nuvens mais densas no sul do Maranhão e oeste da Bahia, onde são esperadas chuvas intensas. No litoral baiano e no sul do Piauí, há previsão de precipitações.

A região terá temperaturas mínimas de 22°C em Maceió, Aracaju e Salvador e máxima de 38°C em Teresina, com umidade entre 25% e 90%.