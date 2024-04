Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Pessoas tomam sol no Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas, em Bela Vista (SP), durante onda de calor em setembro do ano passado

Neste fim de semana, uma onda de calor se soma ao tempo seco que atingiu a região centro-sul do Brasil e eleva as temperaturas tanto no sábado (27) quanto no domingo (28). Desde ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para altas temperaturas em áreas do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo o instituto, esses lugares devem registrar temperaturas 5ºC acima da média, não somente neste fim de semana, mas até a próxima quarta-feira (1º).

Confira, abaixo, os locais com alerta de perigo de calor:

Norte do Paraná;

Centro-Sul do Mato Grosso;

Presidente Prudente;

São José do Rio Preto;

Leste de Mato Grosso do Sul;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Bauru;

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Ribeirão Preto;

Araçatuba;

Sudeste do Mato Grosso;

Noroeste do Paraná;

Marília;

Norte Central do Paraná;

Sudoeste de Mato Grosso do Sul;

Araraquara;

Pantanais Sul do Mato Grosso;

Sul de Goiás;

Sudoeste do Mato Grosso;

Centro Ocidental do Paraná;

Assis;

Piracicaba;

Oeste do Paraná.

Antes disso, o Inmet já havia alertado que os termômetros iriam ultrapassar os 30ºC em diversas capitais.

As áreas mais afetadas pelo fenômeno devem ser o interior de São Paulo, noroeste do Paraná, sul dos estados de Goiás e Mato Grosso.

Rio de Janeiro e Cuiabá lideram com as maiores previsões. Na capital fluminense, as máximas podem chegar a 39ºC, enquanto a capital mato-grossense pode registrar até 37ºC. Já a máxima na capital paulista é de 32ºC no sábado (27) e 33ºC no domingo (28).

Segundo a Climatempo, essa onda de calor resulta da atuação de uma área de alta pressão, que impede o avanço de frentes frias no Centro-Oeste e, por isso, é conhecida como bloqueio atmosférico.

Inmet - 26/04/2024 Onda de calor se concentra no Centro-Sul, enquanto extremidades do país têm chuva no fim de semana

Chuvas no Sul e Norte

Enquanto a região central do país lida com o calor, as áreas costeiras devem conviver com a chuva pelos próximos dias. O Rio Grande do Sul deve ter as precipitações mais intensas e com formação de tempestades. Essa umidade pode chegar a Santa Catarina.

Nas regiões Norte e Nordeste, os focos de chuva devem se concentrar nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, norte do Pará, norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará e o Rio Grande do Norte.

