Inmet Onda de calor deve elevar as temperaturas em todo o país

A quarta onda de calor que passa pelo Brasil neste ano deve elevar as temperaturas em todas as capitais do país no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em todas elas, os termômetros podem ultrapassar 30ºC nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, as temperaturas mais altas devem ser registradas principalmente no interior de São Paulo e Minas Gerais e em todo o Centro-Oeste.

Rio de Janeiro e Cuiabá lideram com as maiores previsões. Na capital fluminenese, as máximas podem chegar a 39ºC, enquanto a capital mato-grossense pode registrar até 37ºC.

Já a máxima na capital paulista é de 32ºC no sábado (27) e 33ºC no domingo (28).

Segundo a Climatempo, essa onda de calor resulta da atuação de uma área de alta pressão, que impede o avanço de frentes frias no Centro-Oeste e, por isso, é conhecida como bloqueio atmosférico.

Chuvas no Sul

A região Sul, por outro lado, pode ter o tempo instável e registrar fortes chuvas, por conta do bloqueio atmosférico que impedirá a frente fria na região de avançar para o Centro-Oeste, o que deve deve se estender pelo menos até quinta-feira (2), segundo a Climatempo

A frente fria avançará pela região no sábado, trazendo mudanças no tempo. O cenário deve permanecer no domingo.

