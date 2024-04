Metsul - 24/04/2024 Nas áreas marcadas em vermelho, deve haver mais chuvas. Nas áreas em branco e cinza, onde o tempo permanece seco

Nos próximos dias da semana, chuvas e tempo seco atingirão diferentes regiões do Brasil.



De acordo com o Metsul, nas extremidades das regiões Norte, Nordeste e Sul, a chuva predomina. Por causa de uma umidade do ar tropical quente e úmido, deve chover muito no Amapá, Pará, Amazonas e Roraima

Tempo seco

No Nordeste, a chuva se concentra especialmente nas regiões costeiras dos estados e a atenção deve ser redrobrada em Salvador (BA) e Fortaleza (CE). Os acúmulos de chuva também devem aparecer no norte do Maranhão e do Piauí.

O tempo seco continua nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O climatempo alerta a necessidade de redobrar os cuidados com a saúde para minimizar os efeitos da falta de umidade especialmente nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso.

