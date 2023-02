Reprodução: commons Carnaval - Rio de Janeiro

Os foliões vão começar a aproveitar o Carnaval na noite de sexta-feira (17) e encerrarão as festividades na noite de terça (21). Só que os festeiros terão que usar capa de chuva para usufruir as comemorações. Segundo a previsão do tempo , há chance de chuva em todas as regiões do país.



De acordo com o site Climatempo, boa parte do Brasil vai enfrentar um forte calor com pancadas de chuva tanto no período da tarde quanto da noite. As exceções devem ficar para os estados do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, oeste do Paraná e trecho do Mato Grosso do Sul no sábado.

Veja a previsão do tempo nas principais capitais do país

Salvador

Considerada a capital do Carnaval de rua, Salvador será palco da festividade a partir de sexta, que tem previsão de máxima de 31°. A temperatura vai cair no sábado para máxima de 29° e há 70% de chance de chuva isolada em várias partes da cidade.

No domingo, o clima já melhora, chegando a 30°. O céu ficará parcialmente nublado e a chance de chuva é de apenas 20%. Só que o tempo gira na segunda, pois há previsão de 40% de chuva. Por fim, na terça, há possibilidade de 50% de tempestade, sendo que a maior quantidade deve ocorrer na madrugada.

Recife

A capital de Pernambuco terá muito calor. Na sexta, no sábado e no domingo, a máxima ficará em 30° e com apenas 20% de chance de chuva. Já na segunda, o tempo passará por mudança. Apesar do forte calor, há possibilidade de tempestades isoladas e com trovões.

Na terça, último dia da folia, o céu ficará nublado e a temperatura não passará dos 29°. A possibilidade de chuva é de apenas 20%.

Belém

Se Salvador e Recife terão alguns momentos de chuva, o mesmo não dá pra dizer de Belém. A capital do Pará deve ficar debaixo d’água durante todos os dias de Carnaval. A máxima não passará dos 29° e os períodos mais chuvosos serão a tarde e no começo da noite.

Belo Horizonte

Os mineiros também terão que usar capa e pular carnaval com a companhia da água. As temperaturas serão altas, tanto que a previsão na terça é que a máxima seja de 31°. Só que a chuva não dará trégua.

No sábado, por exemplo, a possibilidade de chuva é de 90% com trovoadas. Das 13h às 19h é o período que mais deve cair água na capital mineira. Já segunda e terça, o céu ficará nublado, mas as tempestades ocorrerão em pontos isolados.

Rio de Janeiro

Os cariocas vão começar o Carnaval com alta temperatura, já que a máxima para sexta é de 33°. Só que a chuva fará o termômetro cair para 29° no sábado – dia que terá chuva em toda a cidade e com trovoadas – e 27° no domingo.

Segunda e terça ainda enfrentarão chuva, mas em pontos isolados. A temperatura voltará a subir nos últimos dois dias de folia, segundo a previsão do tempo.

São Paulo

Além de enfrentar chuva, os paulistanos também terão que conviver com a baixa temperatura. Na sexta, a máxima ficará em 29°, só que os termômetros cairão a partir das 19h, chegando a bater nos 23°.

No sábado, a máxima é de 24° e a mínima de 18°. A chance de chuva durante a tarde é de quase 95% e ocorrerá em toda a cidade. No domingo, a máxima será de 22° e a mínima de 18°, tendo chuva. Tempestades com trovoadas ocorrerão na segunda e terça, com máxima de 26° e mínima de 19°.

Centro-Oeste

A previsão é de chuva generalizada. Em Goiânia, a chuva aparecerá no domingo, na segunda e na terça. Já em Cuiabá, a temperatura vai ficar entre 31° e 19°. Em Campo Grande, o calor não vai predominar. A máxima ficará em 26° e a mínima chegará em 15°.

Sul

Porto Alegre deve ser uma das poucas capitais que escapará das chuvas. A tendência é que os foliões consigam aproveitar o Carnaval com Sol e poucas nuvens. Caso a chuva apareça, a tendência é que seja na segunda (30°% de chance) e na terça (60%), mas em regiões isoladas.

Curitiba terá pancadas de chuva e temperaturas que ficarão entre 20° e 13°. Em Florianópolis haverá chuva, mas com um clima mais quente. A máxima prevista é de 27°.

