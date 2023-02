Reprodução Momento em que os 12 veículos de alto padrão são levados da concessionária

Na noite da última segunda-feira (13), 12 carros de alto padrão foram roubados de uma concessionária na cidade de Fortaleza, Ceará. O estabelecimento localizado no bairro Guararapes foi invadido por diversos homens liderado por um suposto ex-parceiro comercial do dono da empresa. O momento da invasão foi capturado pelas câmeras de segurança.

Segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), oito suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), na mesma noite do crime.

Segundo o advogado da concessionária, dos 12 veículos, seis foram recuperados ainda na noite da última segunda-feira. O jurista diz que alguns dos veículos possuíam aparelho de localização, o que facilitou na localização dos mesmo, que se espalhavam pela capital cearense.

O advogado ainda diz que, segundo os testemunhos de pessoas que estavam no local, ao menos um dos criminosos estava armado no momento do roubo. Cerca de nove pessoas estavam presente no momento. Um dos vendedores foi rendido pelo grupo.

"Ele foi forçado a sair. Estava trazendo um dos carros para colocar no pátio. Eles conseguiram pegar algumas chaves de carros com esse vendedor, e começaram a testar nos veículos. Depois, conseguiram outras chaves que estavam em outro veículo", afirma o advogado.

O dono da concessionária apareceu no local após os eventos, juntamente com familiares. Segundo o advogado, ele estava "bastante abalado" no momento.

Confira as imagens das câmeras no momento do roubo:

