Reprodução Terremoto atinge a Romênia nesta terça (14.02.2023)

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a Romênia , no sudeste-europeu, nesta terça-feira (14). É o segundo tremor de magnitude semelhante a abalar o país nas últimas 24 horas. Felizmente, nenhum dano grave foi relatado em nenhum dos dois casos.

O tremor na terça-feira ocorreu às 15h16m no condado de Gorj a uma profundidade de aproximadamente 40 km (25 milhas) , de acordo com dados do Instituto Nacional de Física da Terra da Romênia.

Earthquake in Romania,

near Târgu Jiu, 14.02.2023, 15:16.

Magnitude 5.7, depth 6 km.

It was felt in most of the country. #earthquake #Romania pic.twitter.com/QbnXPBu9vs — robin (@robinsimion) February 14, 2023

O terremoto foi sentido por pessoas na capital, Bucareste, e na cidade de Cluj, no norte do país . Postagens nas redes sociais mostraram produtos de supermercados que teriam caído de suas prateleiras durante o terremoto. Veja vídeos:

Autoridades locais de emergência disseram em um comunicado na terça-feira que não receberam nenhuma ligação relacionada ao terremoto e que nenhum dano ou vítima foi relatado no condado de Gorj.

Na segunda-feira, um terremoto de magnitude 5,2 foi relatado também no condado de Go rj, a uma profundidade de 13,2 quilômetros (8 milhas). Os tremores secundários acima da magnitude 3 surgiram aos ambos os terremotos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.