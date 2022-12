Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no centro da capital paulista

A chuva intensa que atingiu vários estados no último mês deve permanecer na maior parte do país ainda em dezembro. Segundo Instituto Brasileiro de Meteorologia ( Inmet ), 15 estados mais o Distrito Federal ainda estão sob o alerta de temporais até esta terça-feira (6).

De acordo com o instituto meteorológico, este final de ano, além das chuvas em grande volume, em especial em estados do Sudeste e Sul , também terá uma onda intensa de calor em algumas regiões.

Os maiores acumulados de chuva, até o dia 12, serão registrados no leste de Santa Catarina , do Paraná e de São Paulo , além do sul de Minas Gerais e de áreas do Acre , Amazonas e Rondônia .

Já em grande parte da região Nordeste, o mês começa com tempo seco, no Rio Grande do Sul as coisas não são diferentes, a chuva dá uma trégua em quase todo o estado e o tempo se firma.

Onda de calor no Sul



Apesar de em boa parte do país estar chovendo, há um alerta do MetSul para uma massa de ar quente e seca que deve provocar uma forte onda de calor em estados do Sul do Brasil ainda esta semana. De acordo com a previsão, no Rio Grande do Sul , os termômetros podem chegar ou ultrapassar os 40ºC, em especial na próxima sexta (9). A forte onda de calor tambpém poderá atingir a região oeste de Santa Catarina e do Paraná .

No entanto, já na próxima semana, o tempo tende a mudar e abre espaço para uma frente fria, que traz novamente os temporais para a região, apontam meteorologistas.

