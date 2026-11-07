Divulgação/PMSP Desabamento no Brás, no centro de São Paulo

O prédio de quatro andares que desabou no final da tarde de sexta-feira (6), na Rua Maria Joaquina, 192, no Brás, centro da capital paulista, funcionava sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). As causas do acidente ainda são investigadas.

Havia 35 funcionários no interior do imóvel no momento da queda. Ao todo, 27 pessoas — duas mulheres e 25 homens — foram resgatadas com ferimentos leves. A porta-voz da corporação, capitã Karoline Magalhães, informou que quatro vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca com quadro de saúde estável.

No mesmo local funcionava uma loja de roupas. Após o desabamento, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros isolaram o entorno. Os trabalhos chegaram a ser suspensos às 22h30 devido ao risco de novos desabamentos, mas foram retomados às 0h21 deste sábado (7) para a remoção de escombros e varredura com cães farejadores.

Registros em vídeo divulgados pelo Corpo de Bombeiros mostram a dimensão do impacto: a estrutura interna do imóvel foi reduzida a um amontoado de concreto e metal retorcido, enquanto apenas a fachada da loja permaneceu em pé.





Vítima relata excesso de carga no imóvel

Uma das vítimas, Edmilson Miranda Silva, trabalha no prédio como 'chapa'(responsável por descarregar as mercadorias). Ele relatou aos jornalistas que ouviu estalos no prédio pouco antes do colapso.

"Já estava dando uns estalos na escada e foi a hora que os meninos começaram a gritar", relembra. "Fiquei pouco machucado por causa das caixas que soltei, porque carrego caixas de 60 kg. E fica [o pavimento do prédio] em torno de umas 30 toneladas lá em cima. É muito peso", descreveu.

Divulgação/Willian Moreira Vítima de desabamento no Brás





Edmilson aponta que a sobrecarga é rotineira na região. "Eu descarrego em torno de quatro contêineres por dia. E vários prédios daqui não são capacitados pelo tanto de peso que colocamos todos os dias", afirma.

Excesso de peso é a hipótese das autoridades

A proprietária do estabelecimento, de nacionalidade chinesa e não teve sua identidade revelada, prestou esclarecimentos ao Secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, em matéria divulgada pelo UOL.

"Ela recebeu dois contêineres. Um foi descarregado de manhã e ela levou para cima do imóvel. Depois das 18 horas, começaram a descarregar o outro, por isso tinham 35 pessoas no local. A perícia ainda vai apontar, mas a queda começou no mezanino, em cima, onde ela colocou muito peso", explicou.

A hipótese de sobrecarga também foi reforçada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). "A grande suspeita, a se confirmar ainda, é de excesso de peso. Muitos caminhões chegaram nesse local para armazenar tecido, e o excesso de peso pode ter ocasionado o desmoronamento", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), na notícia do UOL.

Segundo desabamento na capital em menos de dois meses

Outro caso de desabamento com vítimas ocorreu na Zona Leste da capital recentemente. Em 12 de setembro, um prédio em construção ruiu sobre uma residência no bairro da Penha, deixando seis mortos, incluindo uma criança.

O responsável pela obra, apontado como sócio-proprietário oculto, teve a prisão temporária decretada. A Justiça também expediu mandados contra outros dois representantes da empresa e determinou o bloqueio de demais empreendimentos ligados ao grupo.