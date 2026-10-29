Paulo Pinto/Agência Brasil Moradores de São Paulo enfrentam fortes chuvas

Depois de um período de tempo estável, as chuvas voltam com força para a capital paulista nesta quinta-feira (29). Desde de madrugada, a cidade registra uma garoa constante e, no decorrer do dia, a população deve esperar até 11 mm de chuva.

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu fechado e os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo marcavam uma mínima de 16°C durante as primeiras horas da manhã.

Com o passar das horas, o céu não deve abrir e o sol não aparece, dificultando a elevação das temperaturas e a mantendo a amplitude térmica bem baixa, com a máxima chegando somente aos 18°C.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a condição de instabilidade se mantém em todo território paulista e se dá devido a um cavado meteorológico intenso. As chuvas devem vir no formato de pancadas de chuva e temporais isolados, variando de moderada a forte intensidade, que poderão vir acompanhados de raios e rajadas de vento.

As regiões Norte e Leste do estado estão em condição de alerta, já as demais, estão em estado de atenção para os riscos meteorológicos.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, a capital registrou até o momento, 209,8 mm de chuva em outubro, o que representa aproximadamente 82% acima dos 112mm esperados para o mês.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (29): Mínima de 16°C, máxima de 18°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (30): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (31): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (01): Mínima de 16°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Segunda-feira (02): Mínima de 18°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite