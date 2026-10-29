Divulgação/Million Dollar Fish Darren Kenny com o primeiro barramundi premiado da temporada, fisgado em Hardies Lagoon, perto de Darwin, no norte da Austrália

Uma competição de pesca chamada Million Dollar Fish está oferecendo R$ 3,6 milhões por um único peixe: o barramundi marcado com etiqueta vermelha.

O evento é realizado anualmente desde 2015, no norte da Austrália. A 12ª temporada vai de 1º de outubro de 2026 a 31 de março de 2027, com inscrição gratuita para maiores de 18 anos.

Na prática, os organizadores fisgam peixes da espécie, colocam uma etiqueta vermelha numerada e soltam novamente na natureza. Quem capturar leva o prêmio indicado na marcação.

Mas só um deles vale R$ 3,6 milhões. Os outros 100 rendem R$ 36 mil cada.

O primeiro exemplar, de R$ 36 mil, foi capturado logo no dia de abertura. Em 45 minutos, o pescador Darren Kenny fisgou um barramundi de 62 centímetros marcado em Hardies Lagoon, próximo a Darwin.

Já o peixe milionário é raro de encontrar. Ele foi fisgado uma única vez, em 2024, pelo jovem Keegan Payne, de 19 anos, no rio Katherine.

Barramundi

Conhecido popularmente como robalo asiático, o barramundi é nativo da região do Indo-Pacífico.

Sem a etiqueta, a espécie em si não é considerada valiosa na Austrália devido à sua abundância.

As suas principais características são o corpo longo, a cabeça pontuda e a cor adaptável.

Além disso, o barramundi possui um crescimento rápido. Quando adulto, pode atingir mais de 1 metro de comprimento e passar dos 20 quilos.



