Divulgação/Google Maps A foto, de abrir de 2025, mostra que a cavidade é recorrente; Técnicos da Sabesp fecharam a cavidade, mas moradores temem uma nova abertura

Moradores e comerciantes de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, denunciam a reabertura de um buraco na segunda-feira (26) na Rua Moisés de Corena, acompanhado de vazamento de água. De acordo com relatos enviados ao iG, o problema já se repete pela décima vez.

Um vídeo enviado à página TiradentesCid, no Instagram, mostra água com mau cheiro e lama escorrendo rua abaixo. Confira:





A comerciante Maria Maciel, de 49 anos e moradora há 20, aponta que o cruzamento com a Rua Domênico Allegri — local de origem do buraco — tem intensa circulação de ônibus e micro-ônibus. "Minha preocupação é que possa abrir uma cratera e colocar todo mundo em risco", relata.

Maria conta que já presenciou o problema mais de 10 vezes em outros anos. "Quando chove, abre; e também abre quando não chove. Aí a Sabesp mexe, a Comgás mexe e não sei que mistério tem ali", destaca.

Outro incômodo para ela e para outros comerciantes é a poeira. Quando os técnicos da Sabesp tapam o buraco e a rua seca, a lama vira pó e levanta com a passagem de veículos. "Essa poeira vem debaixo da terra com o esgoto. Mesmo seca, tem um odor forte e encarde todo o meu comércio. Eu e os comerciantes sofremos muito com isso", lamenta.





Uma coordenadora de escola infantil, que preferiu não se identificar, disse ao iG que o mau cheiro chega à área de lazer das crianças. "No parque, quando o esgoto vaza, já aconteceu de sentirmos o cheiro forte", explica.

Técnicos já foram ao local

Equipes da Sabesp estiveram no endereço e taparam a área do vazamento por volta das 10h. Mas a preocupação de quem mora próximo ao local é a volta do vazamento e abrir um novo buraco. "Espero que o reparo que foi feito não volte a vazar", explica Maria Maciel.

O iG aguarda um posicionamento da companhia sobre a recorrência do problema na região. O espaço segue aberto.