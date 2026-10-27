Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Homem se exercita no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Um homem de 42 anos morreu na manhã desta terça-feira (27) depois de passar mal enquanto se exercitava dentro do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teve um mal súbito e parou de respirar.

Com o caso, guardas municipais foram acionados e, logo em seguida, o Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado. Mesmo com os esforços da tentativa de socorro, a morte foi confirmada no local.

Segundo a nota publicada pelos bombeiros, o caso aconteceu por volta das 6h30 da manhã e o homem foi submetido a uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) pela equipe médica do próprio parque.

O caso foi registrado como morte suspeita no 27º Distrito Policial e é apurada.





O que diz a concessionária

Através das redes sociais, a Urbia, concessionária que administra o parque, afirmou que “lamenta o falecimento do visitante” e esclareceu que funcionários do parque agiram de prontidão assim que acionados.

"A Urbia lamenta o falecimento de um visitante, ocorrido por mal súbito na manhã desta terça-feira (27), no Parque Ibirapuera.

O Corpo de Bombeiros e as equipes do Parque foram prontamente acionados e prestaram assistência imediata no local. Apesar dos esforços de atendimento, ele infelizmente não resistiu.

A concessionária se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar.”

