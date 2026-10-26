Divulgação/PMSP Criança presa dentro do carro é resgatada pela PMSP

Câmeras corporais de policiais do 28° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) registraram o resgate de uma criança que ficou presa dentro de um carro na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu no último dia 15, mas as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (26) pela Polícia Militar. Apesar do susto, a menina não sofreu ferimentos e foi entregue com segurança à avó.

Na ocasião, a avó da criança e motorista do veículo estacionou e desembarcou do automóvel. No entanto, ao fechar a porta, percebeu que havia esquecido a chave no interior do carro, que ficou com as portas travadas enquanto a neta da condutora estava no banco de trás. "Eu não sabia que atitude tomar", relatou a mulher.

Vizinhança pediu socorro à patrulha

Moradores da região perceberam o desespero da responsável e solicitaram ajuda a uma equipe da PM que fazia o patrulhamento pela Avenida Jacu-Pêssego. "A minha netinha percebeu que estava sozinha dentro do carro e começou a chorar", relembrou.





Conforme as imagens divulgadas pela corporação, é possível ver o momento em que os policiais atendem ao pedido de socorro e quebram um dos vidros com cuidado para não colocar a criança em risco, conseguindo destravar a porta.

"Graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, nenhum machucadinho na minha neta", comemorou a avó. "A tranquilidade que eles me passaram me deixou muito calma. Eles são uma bênção", completou, agradecida pela ação dos agentes.