Felipe Carvalho O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada por um homem de 66 anos, na tarde do último domingo (25), no Terminal Rodoviário do Tietê, região do Canindé, zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ainda não há confirmação se o ataque teve motivação política.

De acordo com a matéria publicada no g1, a vítima aguardava a chegada da companheira, que saía do trabalho, quando se deparou com o homem "alterado" e começaram a discutir.





Idoso foi contido por passageiros

Na sequência, o homem cuspiu na mulher, que reagiu com um chute. Nesse momento, o agressor contra-atacou e deu uma facada na mão da vítima. Os passageiros que presenciaram a cena contiveram o idoso até a chegada da Polícia Militar, que o deteve. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Mulher pode abrir representação criminal

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Municipal Santana, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. A pasta também informou que mulher foi ouvida e foi orientada sobre o prazo para realizar uma representação criminal.

A representação criminal é uma autorização da vítima para que a Polícia Civil passe a investigar e processar o autor do crime. Já o agressor foi conduzido ao 13° Distrito Policial (Casa Verde), prestou depoimento à autoridade policial e também acabou liberado.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal. O caso foi encaminhado para o 9º Distrito Policial (Carandiru), onde a representação criminal é aguardada para inicio das investigações.

Ao iG, a Socicam, concessionária que administra os terminais rodoviários na capital paulista, enviou a nota abaixo:

Informamos que, na tarde de ontem (25/10), um dos seguranças do terminal atendeu a uma ocorrência em que uma mulher foi ferida na mão com uma faca por um homem. Imediatamente, funcionários do terminal prestaram os primeiros socorros à vítima, e o segurança encaminhou os envolvidos ao posto da Polícia Militar para o registro da ocorrência e a adoção das providências cabíveis.