Lima Marcos Antônio Sistema Funicular da Estrada de Ferro Santos Jundiaí

Imagine transportar toneladas de grãos de café descendo uma montanha íngreme de 800 metros de altitude em um trecho de apenas 8 km, sob constante risco de deslizamentos. Foi nesse cenário que os engenheiros da São Paulo Railway (SPR) — a primeira ferrovia paulista, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867 — criaram um sistema inovador para levar a produção até o Porto de Santos, transformando os rumos da economia brasileira.

O Sistema Funicular e o nascimento de Paranapiacaba

O desafio era fazer com que o café saísse de Jundiaí, no interior de São Paulo, e chegasse ao litoral. Os engenheiros britânicos James Brunlees e Daniel Makinson Fox perceberam que as locomotivas tradicionais não conseguiriam vencer o declive da serra sozinhas. A solução foi a criação do Primeiro Sistema Funicular, popularmente conhecido à época como "Serra Velha".





Dividida em quatro patamares até 10% de inclinação e interligados, a estrutura funcionava com composições puxadas por cabos de aço acionados por máquinas a vapor em pontos fixos. No trechos de subida, as composições transportavam 60 toneladas subindo, em em descida 30 toneladas.

O tempo total de percurso das composições entre a Serra do Mar e o Porto de Santos eram de 50 minutos. Sem essa engenharia revolucionária, o "ouro verde" enfrentaria custos elevados, perda de qualidade dos grãos e graves gargalos na exportação.

A ligação ferroviária entre o interior, a capital e o litoral tornou-se o principal motor econômico do país. Para abrigar os trabalhadores e centralizar as operações da linha, a SPR construiu a Vila de Paranapiacaba — que hoje se consolidou como um importante centro de memória e patrimônio turístico da história paulista.