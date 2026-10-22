Imagine transportar toneladas de grãos de café descendo uma montanha íngreme de 800 metros de altitude em um trecho de apenas 8 km, sob constante risco de deslizamentos. Foi nesse cenário que os engenheiros da São Paulo Railway (SPR) — a primeira ferrovia paulista, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867 — criaram um sistema inovador para levar a produção até o Porto de Santos, transformando os rumos da economia brasileira.
O Sistema Funicular e o nascimento de Paranapiacaba
O desafio era fazer com que o café saísse de Jundiaí, no interior de São Paulo, e chegasse ao litoral. Os engenheiros britânicos James Brunlees e Daniel Makinson Fox perceberam que as locomotivas tradicionais não conseguiriam vencer o declive da serra sozinhas. A solução foi a criação do Primeiro Sistema Funicular, popularmente conhecido à época como "Serra Velha".
Dividida em quatro patamares até 10% de inclinação e interligados, a estrutura funcionava com composições puxadas por cabos de aço acionados por máquinas a vapor em pontos fixos. No trechos de subida, as composições transportavam 60 toneladas subindo, em em descida 30 toneladas.
O tempo total de percurso das composições entre a Serra do Mar e o Porto de Santos eram de 50 minutos. Sem essa engenharia revolucionária, o "ouro verde" enfrentaria custos elevados, perda de qualidade dos grãos e graves gargalos na exportação.
A ligação ferroviária entre o interior, a capital e o litoral tornou-se o principal motor econômico do país. Para abrigar os trabalhadores e centralizar as operações da linha, a SPR construiu a Vila de Paranapiacaba — que hoje se consolidou como um importante centro de memória e patrimônio turístico da história paulista.