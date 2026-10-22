PMGO Homem matou a companheira, colocou corpo dentro de mala e enterrou no quintal









César dos Santos foi condenado a 54 anos e oito meses de reclusão, além de seis meses de detenção, por matar a companheira, Maria Ferreira dos Santos, de 57 anos, e enterrar o corpo dentro de uma mala em Itapuranga, na região central de Goiás. O Tribunal do Júri reconheceu os crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

O julgamento ocorreu na terça-feira (20), no plenário da Câmara Municipal. A sentença estabelece o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. Preso desde 5 de setembro de 2025, César não poderá recorrer em liberdade. Ainda cabe recurso da decisão.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), o crime ocorreu na noite de 4 de setembro de 2025, após uma discussão sobre o desaparecimento de um aparelho auditivo do condenado e uma dívida de R$ 300. César tomou uma tesoura que estava com Maria e a golpeou no pescoço.

De acordo com a acusação acolhida pelos jurados, ele colocou o corpo da companheira em uma mala e a deixou na sala da residência durante a noite. Na manhã seguinte, enterrou a mala no quintal e cobriu o local com terra e folhas.

A investigação também apontou que César limpou vestígios de sangue no imóvel, conduta que resultou na condenação por fraude processual. Ele foi preso no dia seguinte ao assassinato.

Conforme o MPGO, após ocultar o corpo, o homem retomou os trabalhos de pintura e impediu a própria mãe de entrar na residência para lavar roupas, como fazia habitualmente.

Pena por feminicídio supera 53 anos

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público. Os jurados reconheceram que o assassinato ocorreu por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, e que houve recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Ao calcular a pena, a juíza Lisandra Pires Caetano considerou desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Também pesaram contra César a reincidência, por uma condenação definitiva anterior por lesão corporal gravíssima, e o motivo fútil.

A pena pelo feminicídio foi fixada em 53 anos e oito meses de reclusão. A sentença também estabeleceu o pagamento de R$ 50 mil como valor mínimo de reparação aos familiares de Maria, que deixou filhos, netos e netas.

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Michelle Mendes Ferreira. No julgamento, a acusação foi sustentada pelo promotor Igor de Macedo Félix.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.



