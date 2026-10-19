Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Centro da cidade de São Paulo

A capital paulista deve ter um descanso, depois de uma semana chuvosa, com tempo mais firme e sol mais presente nesta segunda-feira (19). No início da manhã, as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram uma temperatura média de 14,4°C, céu majoritariamente nublado e umidade do ar em torno de 96%.

Com o passar das horas, a neblina deve continuar presente, mas, o sol aparece entre nuvens e eleva um pouco as temperaturas, que chegam a somente 21°C. Por mais que a máxima ainda seja baixa, a Defesa Civil afirma que a tarde deve trazer uma sensação de tempo abafado.

O órgão afirma que as condições de tempo estável se dão devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo, com isso, os índices de umidade do ar tendem a diminuir; municípios paulistas, especialmente nas regiões Oeste e Norte, devem permanecer atentos para índices abaixo de 30%.

Em dias secos e frios, a Defesa Civil recomenda que a população consulte atentamente a previsão do tempo, mantenha a hidratação e utilize agasalhos para se proteger do frio.

Chuvas

Com a atuação da massa de ar quente, o tempo deve seguir estável e sem a presença de chuva por um período. De acordo com a previsão divulgada pela Defesa Civil, as chuvas só devem voltar à capital a partir da quinta-feira (22).





Por mais que o tempo se mantenha firme, a faixa leste do estado ainda pode apresentar chuvas isoladas e garoas, por conta da combinação entre o calor e a umidade vinda do oceano.

Segundo o banco de dados do CGE, somente nos primeiros 18 dias do mês, outubro registrou 127,2 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 13,6% acima dos 112 mm esperados para todo o período.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (19): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Terça-feira (20): Mínima de 13°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quinta-feira (22): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Sexta-feira (23): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

