TSE Entenda por que a Justiça Eleitoral trocou o endereço de algumas seções para o 2º turno

A Justiça Eleitoral já alterou o endereço de algumas seções eleitorais para o segundo turno das eleições 2026, marcado para 25 de outubro. As mudanças ocorreram em diferentes regiões do país por motivos como danos provocados por chuvas, reformas em prédios públicos e problemas de acessibilidade ou fornecimento de energia elétrica.

As transferências foram feitas para garantir a segurança de eleitores e mesários e manter as condições adequadas de votação. Por isso, quem pretende votar no próximo domingo deve conferir se o endereço da seção continua o mesmo do primeiro turno antes de sair de casa.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mudanças são pontuais e não significam redução do número de seções eleitorais nem prejuízo ao eleitorado. A responsabilidade pelas transferências é de cada zona eleitoral, que avalia as condições dos locais disponíveis em seu município.

Por que os locais de votação foram alterados?

Entre os motivos que levaram às mudanças estão os danos causados por eventos climáticos, a necessidade de manutenção predial e reformas que não foram concluídas a tempo das eleições.

Um dos casos ocorreu em Confresa, no interior de Mato Grosso. Após fortes chuvas e ventos registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal usada como local de votação sofreu danos na cobertura, infiltrações e problemas nos forros.

Um laudo de engenharia emitido em 11 de outubro recomendou a interdição preventiva do imóvel. Com isso, as seções eleitorais que funcionariam no prédio precisaram ser transferidas para um endereço vizinho.

Outras mudanças foram motivadas por problemas estruturais, falta de condições adequadas de acessibilidade e dificuldades relacionadas ao fornecimento de energia elétrica.

Como consultar o endereço da seção eleitoral

O eleitor pode verificar se houve alteração no local de votação pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo serviço de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do TSE.

Pelo e-Título: acesse o aplicativo e confira as informações sobre seu local de votação.

Pelo site do TSE: entre no Autoatendimento Eleitoral e consulte os dados eleitorais.

Pelas estatísticas do TSE: acesse a página de estatísticas eleitorais, selecione “Eleitorado da eleição” e, em seguida, “Capilaridade”, no menu lateral. Depois, procure a opção “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

Na página de estatísticas, é possível filtrar as informações por ano da eleição, país, região, estado, município, zona eleitoral e local de votação.

De acordo com o TSE, as atualizações realizadas pelos cartórios eleitorais são refletidas nos canais oficiais, permitindo que o eleitor confira o endereço atualizado antes de se deslocar até a urna.

Quem decide a mudança das seções eleitorais?

As alterações não são determinadas de forma centralizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão cabe às zonas eleitorais responsáveis por cada região, que avaliam as condições dos prédios e a disponibilidade de outros espaços adequados para receber os eleitores.

O objetivo é garantir que a votação ocorra em condições apropriadas de segurança, conforto e acessibilidade, especialmente quando problemas estruturais ou climáticos comprometem o funcionamento do local originalmente previsto.

Como o clima pode afetar as eleições

A preocupação com os efeitos de eventos climáticos sobre a infraestrutura eleitoral levou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, a instituir a Sala Nacional de Situação Climática para as eleições 2026.

A estrutura acompanha diariamente as condições que podem comprometer locais de votação e rotas de transporte. O trabalho é realizado em conjunto com órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Defesa Civil e as Forças Armadas.

O monitoramento considera riscos como tempestades, secas e desastres naturais que possam interferir na logística do pleito.





O que muda na votação do segundo turno?

No segundo turno, os eleitores votarão apenas para presidente da República e, nos seis estados e no Distrito Federal em que há disputa para o governo estadual, também para governador.

A votação mais curta tende a facilitar o fluxo de atendimento nas seções eleitorais. Ainda assim, a recomendação da Justiça Eleitoral é conferir antecipadamente o endereço atualizado e evitar deslocamentos desnecessários no dia da votação.

O segundo turno das eleições 2026 será realizado em 25 de outubro.