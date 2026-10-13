Operação Disque 151
Divulgação/Governo SP
Operação Disque 151

A Polícia Civil de São Paulo faz na manhã desta segunda-feira (13) a Operação Disque 151 contra organização criminosa suspeita de explorar apostas e jogos ilegais clandestinos, as bets.

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), explica que a investigação sigilosa durou dois anos.

Proibição

O governo federal publicou no fim de setembro medida provisória que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas bets no Brasil.

A decisão alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online, em ambientes físicos e virtuais, e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.

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