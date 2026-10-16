Micaela Wentz/iG Trem da Linha 10-Turquesa, da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá alterações operacionais nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e no Expresso Aeroporto programadas para este final de semana. No sábado (17) e no domingo (18), os passageiros que utilizam as linhas devem ficar atentos às intervenções.

As alterações serão realizadas para permitir obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização ao longo da via férrea.

Durante os períodos de alteração os colaboradores da CPTM estarão à postos para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Além da presença dos funcionários, todas as alterações nas operações estão sendo informadas aos passageiros através de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização nas estações das linhas.

Para aqueles que desejam tirar dúvidas, é possível também acompanhar as redes sociais da companhia e entrar em contato através dos canais de atendimento da CPTM.





Confira as alterações na operação:

Sábado (17)-

Durante o sábado (17), o único trajeto a sofrer alterações é a Linha 12-Safira, que terá o embarque e desembarque dos passageiros modificado em certas estações, nos dois sentidos, a partir das 21h até o fim da operação comercial. As estações em questão são: Jardim Romano, Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, que contarão somente com a plataforma 4.

A alteração acontece para que materiais possam ser carregados e descarregados na via.

Domingo (18)-

Na Linha 10-Turquesa, as alterações no domingo (18) começam às 6h e duram até as 19h, afetando somente o trecho que cobre o ABC Paulista:

Entre 6h e 9h, o trecho entre as estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, contará com circulação em via única dos trens, com o embarque e o desembarque acontecendo na plataforma 2 em ambas as estações. A alteração acontece para carga e descarga de materiais na via.

Das 9h às 10h e das 12h às 19h, a circulação na Estação Capuava também será em via única, com embarque e desembarque somente na plataforma 2. A mudança se dá para a substituição de trilhos longos no trecho.

As estações Capuava e Rio Grande da Serra também terão alterações entre 10h e 12h, quando os trens circulam em via única e os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 2 na Estação Capuava e na plataforma 1 na Estação Rio Grande da Serra.



Na Linha 11-Coral, os passageiros contarão com alterações a partir das 8h30 até o fim da operação comercial. Na Estação Tatuapé, a circulação acontece em via única e o embarque e desembarque acontece somente na plataforma 2. A alteração será feita para cuidar do sistema elétrico da estação, com a implantação e equipagem de postes, instalação de para-raios e substituição de componentes na região do aparelho de mudança de via no trecho, além de outra alterações estéticas, com pintura e acabamento de estruturas, correção geométrica.

, neste domingo (18), terá alterações durante toda a sua operação comercial, com o serviço funcionando com intervalos de uma hora entre as composições.