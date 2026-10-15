Divulgação Polícia Militar de São Paulo

Uma equipe do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prendeu, nesta quinta-feira (15), um homem por violência doméstica no bairro Vila Rosalina, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, companheira do agressor, está no terceiro mês de gestação.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava sob efeito de drogas e agrediu a mulher com socos no rosto e chutes na barriga no imóvel da família. Na residência também estavam a mãe da vítima, que é acamada, e um adolescente de 12 anos.





Ainda não há confirmação sobre quem acionou o resgate ou a polícia. No entanto, ao chegarem ao endereço, os policiais intervieram imediatamente e deram voz de prisão ao agressor.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Franco da Rocha, onde o caso foi registrado, permanecendo à disposição da Justiça. A vítima recebeu o pronto atendimento e acolhimento da equipe no local.