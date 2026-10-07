Kaini Dantas de Mesquita, de 31 anos, morreu no último domingo (04) após passar mal durante uma visita ao marido, que está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Osasco, na região metropolitana. Ela estava grávida de oito meses.
Segundo relato da família ao g1, Kaini já não estava se sentindo bem e caiu, sem pulso, na área interna da unidade prisional. Ela e o bebê faleceram e foram sepultados nesta terça-feira (06), em Guarulhos. A jovem deixa uma filha de 1 ano.
Assim que tomou conhecimento do caso, a família procurou apoio da Associação de Familiares e Amigos de Presos e Egressos (AFAPE). O iG procurou a entidade e os parentes de Kaini, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. A reportagem do g1 destacou ainda que, segundo a família, celulares não são permitidos na área onde o fato aconteceu, razão pela qual não há registros em vídeo.
Em nota enviada ao iG, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que a visitante sofreu o mal súbito do lado externo da unidade, fora do prédio do CDP de Osasco. A pasta afirmou que ela foi conduzida ao hospital em um carro particular, sem aguardar a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) — chamado pela Polícia Penal assim que a movimentação foi percebida. O caso segue sob apuração do órgão.
Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e aguarda laudo do IML
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou ao iG que a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 31 anos, ocorrida na tarde de domingo (4), em um hospital no bairro Jardim Record, em Taboão da Serra.
A nota segue dizendo que o boletim de ocorrência, registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, aponta que a gestante passou mal ao visitar o marido no presídio e deu entrada no pronto-socorro, onde faleceu junto com o bebê. O caso foi registrado como morte suspeita, e a delegacia solicitou exames periciais ao Instituto Médico Legal (IML).
Até a publicação desta notícia, a Polícia Penal também não havia respondido aos questionamentos do iG. O espaço permanece aberto para manifestação da instituição e da AFAPE.