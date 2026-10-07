Divulgação/Redes sociais Kaini Mesquita sofreu mal-súbito dentro do presídio em Osasco e morreu no hospital; Estava grávida de 8 meses e o bebê, também morreu

Kaini Dantas de Mesquita, de 31 anos, morreu no último domingo (04) após passar mal durante uma visita ao marido, que está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Osasco, na região metropolitana. Ela estava grávida de oito meses.

Segundo relato da família ao g1, Kaini já não estava se sentindo bem e caiu, sem pulso, na área interna da unidade prisional. Ela e o bebê faleceram e foram sepultados nesta terça-feira (06), em Guarulhos. A jovem deixa uma filha de 1 ano.

Assim que tomou conhecimento do caso, a família procurou apoio da Associação de Familiares e Amigos de Presos e Egressos (AFAPE). O iG procurou a entidade e os parentes de Kaini, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. A reportagem do g1 destacou ainda que, segundo a família, celulares não são permitidos na área onde o fato aconteceu, razão pela qual não há registros em vídeo.

Em nota enviada ao iG, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que a visitante sofreu o mal súbito do lado externo da unidade, fora do prédio do CDP de Osasco. A pasta afirmou que ela foi conduzida ao hospital em um carro particular, sem aguardar a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) — chamado pela Polícia Penal assim que a movimentação foi percebida. O caso segue sob apuração do órgão.

















Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e aguarda laudo do IML

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou ao iG que a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 31 anos, ocorrida na tarde de domingo (4), em um hospital no bairro Jardim Record, em Taboão da Serra.

A nota segue dizendo que o boletim de ocorrência, registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, aponta que a gestante passou mal ao visitar o marido no presídio e deu entrada no pronto-socorro, onde faleceu junto com o bebê. O caso foi registrado como morte suspeita, e a delegacia solicitou exames periciais ao Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta notícia, a Polícia Penal também não havia respondido aos questionamentos do iG. O espaço permanece aberto para manifestação da instituição e da AFAPE.