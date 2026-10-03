Reprodução/Agência SP Operação da CPTM muda neste sábado (3) para obras de modernização; no domingo (4), circulação será normal para o dia de votação

As linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passam por obras de manutenção e modernização neste sábado (3), o que vai alterar as plataformas de embarque e aumentar o tempo de espera dos passageiros. Já no domingo (4), dia das eleições, as intervenções serão totalmente suspensas entre 8h e 17h, garantindo intervalos regulares de 10 minutos nas linhas 10, 11 e 12, e de 12 minutos na Linha 13-Jade, para facilitar o deslocamento dos eleitores.

Confira abaixo as alterações:







Sábado (4)

Linha 10-Turquesa

Das 22h ao fim da operação comercial, os passageiros devem embarcar e desembarcar, em ambos os sentidos, pela plataforma 2 na Estação Tamanduateí, pela plataforma 1 na Estação Ipiranga e pela plataforma 3 na Estação Juventus-Mooca. As alterações são necessárias para a realização de obras na estação Ipiranga do Metrô.

Linha 12-Safira

Das 23h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Jardim Romano, Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara. A alteração é necessária para carga de materiais.

Domingo (4)

Linha 12-Safira

Do início da operação até as 6h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Jardim Romano, Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara. A alteração é necessária para carga de materiais

Expresso Aeroporto

Durante toda a operação comercial, o intervalo será de 1 hora.



Passageiro pode buscar mais informações

De acordo com a CPTM, os colaboradores da companhia estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos, além de avisos sonoros, painéis eletrônicos e informativos nas estações. O usuário também pode acompanhar os avisos nas redes sociais da instituição e tirar dúvidas pela Central de Relacionamento 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.