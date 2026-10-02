Divulgação Estação Capão Redondo, da Linha 5-Lilás, em São Paulo

A Estação Capão Redondo, da Linha 5-Lilás, está com mudanças operacionais na manhã desta sexta-feira (02) devido a uma falha em um equipamento de via, localizado na região de manobra próxima à estação. O problema foi identificado por volta das 7h40 da manhã.

Por questões de segurança do usuário, os embarques e desembarques estão sendo realizados pela mesma plataforma na estação. De acordo com comunicado da concessionária ViaMobilidade, que opera a linha, as equipes de manutenção estão presentes no local, trabalhando para normalizar o funcionamento do trecho.

Segundo a concessionária, a circulação dos trens não foi afetada e segue com o intervalo padrão entre as composições, de acordo com o previsto para o dia da semana e horário.

Para auxiliar os usuários, Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da linha lilás estão presentes na estação, orientando os clientes. A concessionária afirmou em nota que adota todos os procedimentos operacionais necessários para “garantir a segurança dos clientes e das equipes".





Falha semelhante

Outra falha em equipamento de via ocorreu, há uma semana, na mesma estação, no dia 25 de setembro. Na ocorrência anterior, a linha também teve os embarques e desembarques na mesma plataforma na Estação Capão Redondo, entre 4h45 e 6h.

No dia 24 de setembro, uma outra falha em equipamento de via também já havia sido identificada próxima à Estação Capão Redondo, que teve que realizar novamente as movimentações dos passageiros utilizando somente uma plataforma.

A Linha 5-Lilás

O trajeto da Linha 5-Lilás liga a Estação Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, à Estação Chácara Klabin, na Zona Centro-Sul paulistana.

A linha é operada pela concessionária ViaMobilidade e realiza importantes transferências para outras vias de trem e Metrô, como para a Linha 1-Azul, através da Estação Santa Cruz, Linha 2-Verde, na Estação Chácara Klabin, e Linha 9-Esmeralda, por meio da Estação Santo Amaro. Futuramente, a linha também terá transferência para o monotrilho na Linha 17-Ouro, através da Estação Campo Belo.

A Linha 5-Lilás foi fundada em 2002 e a concessionária assumiu suas operações no ano de 2018. Atualmente o trajeto conta com 17 estações e 20 km de extensão, transportando cerca de 600 mil passageiros por dia.

