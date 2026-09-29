Divulgação/Polícia Militar/SSP Polícia prende um dos suspeitos após roubo em farmácia na Pompeia, na zona oeste

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (28) após assaltarem uma farmácia no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Durante a ação, registrada por câmeras corporais dos agentes, os policiais recuperaram produtos roubados, dinheiro e apreenderam uma arma de fogo.

Os criminosos utilizavam um carro roubado e com placas clonadas. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, eles aceleraram para fugir da abordagem e dispararam contra a viatura. Os tiros atingiram o para-choque e um dos pneus do veículo da PM, mas nenhum agente ficou ferido.





Perseguição, apreensão e tiros contra a PM

A fuga terminou com a interceptação do veículo e a prisão de dois dos quatro suspeitos envolvidos. No interior do automóvel, os policiais localizaram as mercadorias levadas da farmácia, que foram restituídas ao estabelecimento comercial, além do revólver usado no ataque.

Investigação e busca pelos demais suspeitos

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Lapa) como roubo, tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e receptação de veículo. A corporação mantém as buscas para identificar e localizar os outros dois integrantes do grupo que conseguiram fugir.