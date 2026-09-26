Marginal Tietê
Paulo Pinto/ Fotos Públicas
Marginal Tietê

Os motoristas que transitam pela região da Marginal Tietê  devem ficar atentos às interdições nos acessos para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em ambos os sentidos. Os bloqueios ocorrem entre as 23h de sábado (26) e as 6h de domingo (27), em virtude de uma operação de manutenção e conservação promovida pela concessionária Motiva AutoBan. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará o monitoramento da região e a orientação aos condutores.


Veja os trechos interditados na Marginal Tietê

  • Marginal Tietê (Pista Central, sentido Ayrton Senna): acesso à Rodovia dos Bandeirantes;
  • Marginal Tietê (Pista Central, sentido Castelo Branco): acesso à Rodovia dos Bandeirantes;
  • Marginal Tietê (Pista Local, sentido Castelo Branco): acesso à Rodovia dos Bandeirantes;
  • Saída da Rodovia Anhanguera (Sentido Capital): acesso à Rodovia dos Bandeirantes.

Rotas alternativas e orientações ao motorista

A principal alternativa recomendada pela CET durante o período de obras é utilizar a Rodovia Anhanguera (SP-330).

Para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de todos, agentes de trânsito estarão posicionados nos locais afetados. A companhia reforça a importância de os motoristas reduzirem a velocidade ao se aproximarem da canalização de pista, respeitando rigorosamente as orientações da sinalização.

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