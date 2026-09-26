Rodoanel Oeste
Divulgação/MotivaAutoban
Rodoanel Oeste

Na madrugada deste sábado (26) para domingo (27), a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) ficará totalmente interditada das 23h às 6h, no sentido interior, do km 13 ao 46, no trecho entre São Paulo e Jundiaí. Os acessos pelo Rodoanel Mário Covas — no km 3 da pista externa e no km 4 da pista interna — também estarão bloqueados.

Por que a Rodovia dos Bandeirantes estará interditada?

A interrupção total tem por finalidade, segundo a concessionária Motiva Autoban, a realização de serviços de conservação e manutenção, como a limpeza e varredura das faixas de rolamento, limpeza dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, além da lavagem e instalação de novas placas de sinalização.


A operação promovida pela concessionária pretende  preservar a segurança dos usuários e aumentar a eficiência dos serviços, concentrando as intervenções em uma única janela operacional, reduzindo a necessidade de novas interdições ao longo das próximas semanas.

Como alternativa, os motoristas que seguem em direção ao interior devem utilizar a Rodovia Anhanguera (SP-330).

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