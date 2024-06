Reprodução/Instagram Paraquedista sofreu acidente em Boituva (SP)

O paraquedista colombiano Jhovanny Duran sofreu um acidente grave ao tentar uma manobra arriscada na cidade de Boituva, no interior de São Paulo . No início de junho, ao tentar saltar de um balão, o atleta viu o tecido rasgar e caiu na parte de dentro. As imagens foram registradas e viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Veja abaixo.

À TV Tem , o paraquedista de 31 anos contou que, no momento da queda, bateu no cesto do balão, fraturando uma das pernas e o fêmur. Imediatamente, Jhovanny conseguiu acionar o paraquedas e pousar em segurança.

Atualmente, Jhovanny está se recuperando em casa à base de remédios. O atleta, porém, afirma que o acidente não vai atrapalhar seus planos de continuar saltando.

O colombiano mora no Rio de Janeiro, mas costuma frequentar o interior de São Paulo para saltar e praticar outros esportes radicais. Em suas redes sociais, Jhovanny costuma mostrar os momentos mais emocionantes de suas aventuras.



Assista ao momento do acidente abaixo:

