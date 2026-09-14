Um carro pegou fogo na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo, por volta das 8h55 desta segunda-feira (14). O incêndio aconteceu na pista expressa, sentido Marginal Tietê, na altura do número 500, logo após o Viaduto Pires do Rio.
Motoristas que passavam pelo local registraram imagens das chamas durante a ocorrência. Nas imagens divulgadas, é possível ver a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência enquanto o carro está parado na avenida.
Confira as imagens:
De acordo com informações enviadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um guincho foi acionado para a remoção do veículo e as chamas foram controladas pelos bombeiros. A faixa ocupada era a da esquerda e a pista voltou a estar livre.
Não houve registro de vítimas ou de feridos no local e a ocorrência foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros.