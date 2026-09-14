Divulgação Carro pega fogo na Avenida Salim Farah Maluf, Zona Leste de São Paulo

Um carro pegou fogo na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo, por volta das 8h55 desta segunda-feira (14). O incêndio aconteceu na pista expressa, sentido Marginal Tietê, na altura do número 500, logo após o Viaduto Pires do Rio.

Motoristas que passavam pelo local registraram imagens das chamas durante a ocorrência. Nas imagens divulgadas, é possível ver a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência enquanto o carro está parado na avenida.

Confira as imagens:





De acordo com informações enviadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um guincho foi acionado para a remoção do veículo e as chamas foram controladas pelos bombeiros. A faixa ocupada era a da esquerda e a pista voltou a estar livre.

Não houve registro de vítimas ou de feridos no local e a ocorrência foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros.

