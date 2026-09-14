Fernando Frazão/Agência Brasil SP suspende rodízio em vias da Zona Leste após falha em trens

O Rodízio Municipal de Veículos está em vigor nesta segunda-feira (14), na cidade de São Paulo, atingindo automóveis com placas terminadas em 1 e 2. A medida restringe a circulação entre 7h e 10h e, novamente, das 17h às 20h, dentro do perímetro conhecido como Centro Expandido.

Com 30 anos de funcionamento regular na capital paulista, o sistema foi iniciado como uma proposta de diminuir a poluição causada pelo grande número de veículos nas ruas e, gradualmente, se transformou em uma maneira de diminuir o trânsito na cidade.

O rodízio funciona toda semana, de segunda a sexta-feira, ficando suspenso somente em fins de semana e feriados; sua área de abrangência é delimitada pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf.

Alternativas e adaptações

A tecnologia é uma grande aliada na hora de adaptar a população às regras, uma vez que aplicativos de navegação permitem o cadastro do número final dado à placa do veículo, o que ajuda na hora de recalcular trajetos em tempo real para evitar as áreas que o Rodízio atua.





Entre as principais alternativas para escapar dos espaços delimitados pelas restrições, o Rodoanel Mário Covas se destaca como rota estratégica para motoristas que vêm do interior ou do litoral, permitindo contornar a região metropolitana sem ingressar no perímetro fiscalizado. Outra opção é utilizar vias periféricas fora do Minianel Viário, embora o tráfego nesses locais costuma ser mais intenso nos horários de pico.

Para quem chega de fora da capital, uma outra alternativa para uma solução prática é dirigir até o limite permitido pelo rodízio, estacionar em bolsões ou shoppings próximos a estações de metrô e trem e seguir o percurso através do transporte público.

Outra opção, favorecida pela tecnologia, é o uso de aplicativos para solicitar corridas, como Uber ou 99.

A legislação municipal prevê ainda isenção do Rodízio para veículos elétricos, híbridos e a hidrogênio, além de automóveis de serviços essenciais e de urgência, como ambulâncias, viaturas de polícia, corpo de bombeiros e guinchos de serviço. Táxis, motos, transporte escolar e automóveis conduzidos por ou que transportem pessoas com deficiência (PCD) ou doenças graves também circulam livremente.

Para os demais motoristas, a recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência, sempre encontrando alternativa para as viagens durante os horários de restrição.

