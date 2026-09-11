Divulgação / CBMERJ Ônibus capotou na BR-393, em Barra do Piraí

Um ônibus capotou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), deixando 28 pessoas feridas na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do km 267, em Dorândia, Barra do Piraí, região do Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do Destacamento de Barra do Piraí, junto com agentes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram ao local e atuaram no atendimento de 28 pessoas.

Após o primeiro atendimento, 12 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região pelo Corpo de Bombeiros com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Desse total, cinco foram encaminhadas para a Santa Casa de Barra do Piraí sendo quatro delas com ferimentos leves e uma em estado grave.

As outras sete vítimas, todas com ferimentos leves, foram removidas e encaminhadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, também no Sul Fluminense.

Dentre aqueles que foram encaminhados à Santa Casa de Barra do Piraí está o motorista do ônibus que ficou preso às ferragens e demandou um trabalho das forças de resgate. Ele segue internado e ao iG foi informado que o seu caso é estável.





Pista teve que ser bloqueada

Divulgação / CBMERJ Operação de resgate envolveu o Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal





Durante a madrugada, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos do trecho para o resgate e atendimento de todas as vítimas. Após o final da ocorrência, as pistas já foram liberadas

Para o resgate das vítimas, foi montada uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou com uma viatura e dois agentes, cinco viaturas 17 militares do Corpo de Bombeiros e e mais três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com nove profissionais.

A Polícia Civil informou que os agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) realizam diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

