Reprodução Redes Sociais Sumaré tem 100 casas atingidas e resgates de barco após temporal

A chuva forte que atingiu Sumaré, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (11) deixou cerca de 100 casas afetadas e provocou alagamentos em diferentes bairros da cidade. O alto volume registrado no Rio Quilombo chegou a 102 milímetros, segundo a Defesa Civil.

Um dos pontos mais atingidos foi a Vila Diva, onde a água tomou a Rua Claudemir Eugenio. Pelo menos sete pessoas precisaram ser resgatadas de barco pelo Corpo de Bombeiros.

Reprodução Redes Sociais Família e cachorro sendo resgatados pelos Bombeiros





Rio Quilombo continua subindo

A situação exigiu atenção das equipes de emergência durante a manhã. Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Quilombo continuava subindo, o que mantinha a necessidade de monitoramento permanente.

Reprodução Redes Sociais Casas alagadas pelo temporal em Sumaré SP

Além do acumulado no rio, outros pontos de medição registraram volumes elevados de chuva. Na Vila Menuzzo, na região central, foram 99 mm em 24 horas. Já na região de Nova Veneza, o acumulado chegou a 56 mm no mesmo período.

Bairros registram alagamentos

A chuva atingiu diferentes regiões de Sumaré. Entre os locais com registros de alagamento estão:

Jardim Primavera;

Jardim São Domingos;

Rua Crenac;

Vila Diva;

Manchester;

Jatobá;

Vila Yolanda Costa e Silva;

Jardim Dulce;

Jardim Santa Teresinha;

Jardim Paulistano.

Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para acompanhar os pontos considerados mais críticos, principalmente aqueles próximos a áreas de transbordamento.

Reprodução Redes Sociais Ruas alagadas em Sumaré SP





Há previsão de mais chuva

O cenário preocupa porque a previsão indica possibilidade de chuva intensa durante a noite desta sexta-feira (11). A instabilidade pode continuar pela madrugada de sábado (12), aumentando o risco de novos alagamentos em áreas que já estão encharcadas.

A recomendação é que moradores acompanhem os alertas dos órgãos oficiais e evitem permanecer próximos a rios, córregos e locais sujeitos a inundação.

Orientações durante alagamentos

A Defesa Civil orienta a população a não tentar atravessar áreas alagadas, seja a pé, de bicicleta, motocicleta ou carro. Mesmo quando a água parece rasa, a correnteza pode esconder buracos, bueiros abertos e outros obstáculos.

Em caso de elevação rápida do nível da água, a orientação é deixar a área de risco e procurar um local seguro. Motoristas também devem evitar trechos com acúmulo de água e nunca tentar passar por uma via quando não for possível avaliar a profundidade.

Se a água estiver entrando em uma residência, é importante desligar a energia elétrica, quando isso puder ser feito com segurança, e deixar o imóvel em direção a uma área protegida.