Reprodução X Enchentes no Nepal

Um cidadão chinês preso no túnel de uma hidrelétrica e uma mulher de 64 anos soterrada pela lama em uma residência foram resgatados com vida neste sábado (05/09) no Nepal, no 11º dia após as devastadoras avalanches, duas descobertas que mantêm abertas as esperanças de encontrar mais sobreviventes.

Chandrika Shrestha, de 64 anos, foi localizada em uma residência no mercado de Betrawati, em Nuwakot, depois que as equipes receberam informações de que uma voz era ouvida vindo do interior da casa, segundo a imprensa local.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades, Shrestha aparece consciente, sentada sobre uma espessa camada de lama dentro de um espaço reduzido, com pouca distância entre os sedimentos acumulados e o teto, enquanto vários socorristas chegam até ela através de uma abertura na residência.

A mulher foi resgatada por uma equipe da Polícia Armada do Nepal, liderada pelo inspetor Suman BK, e transferida para receber os primeiros socorros antes de ser levada para Katmandu, informou o escritório do primeiro-ministro.

As autoridades ainda não explicaram como ela conseguiu sobreviver durante tantos dias presa na residência, nem se teve acesso a água ou alimentos.

Resgatado de túnel de hidrelétrica

Horas antes, um cidadão chinês foi retirado com vida do túnel Audit-4 da hidrelétrica Upper Trishuli-1, em Rasuwa, em uma operação conjunta do Exército do Nepal e de uma equipe sul-coreana de especialistas em desastres.

Após seu resgate, o homem foi levado ao quartel militar de Maithil, em Trishuli, para receber atendimento médico de urgência.

A Upper Trishuli-1, uma usina hidrelétrica de 216 megawatts ainda em construção, é um dos locais onde se concentra a busca por desaparecidos. Seis corpos não identificados foram recuperados nesta sexta-feira na área do projeto e centenas de trabalhadores continuam sem ser localizados.

Dois resgatados na sexta-feira

Os dois resgates deste sábado se somam à operação de sexta-feira, que salvou outros dois trabalhadores que permaneceram dez dias presos em uma galeria da usina hidrelétrica vizinha Trishuli 3A.

Um deles permanece em estado crítico por hipotermia severa e exaustão, enquanto seu companheiro encontra-se estável.

Os quatro resgates em apenas 24 horas renovaram as esperanças das equipes que continuam buscando sobreviventes entre a lama, os escombros e os túneis dos projetos hidrelétricos devastados pelas inundações.

Cerca de 8 mil membros das forças de segurança participam de operações que tentam localizar mais de 5 mil pessoas, em uma tragédia que já contabiliza mais de 1,3 mil corpos sem vida.

md (EFE, ots)