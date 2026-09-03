Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo

A manhã desta quinta-feira (3) na capital paulista começou com céu encoberto e formação de névoa úmida. O sol já aparece nas primeiras horas do dia e passa a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas, com máximas que podem atingir até os 26ºC.

O dia será marcado pela grande amplitude térmica, uma vez que a mínima registrada pelos termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, foi de 12ºC durante a madrugada.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o tempo deve ficar firme e não há previsão de chuva em todo o território paulista devido a uma massa de ar seco que circula o estado e inibe a formação de nuvens de chuva. A condição aparece logo após a passagem de uma frente fria pelo estado, que se afastou completamente ontem (2).





Próximos dias

O ar mais seco ganha força na capital, gerando dias de sol, diminuição das nuvens, temperaturas elevadas e a porcentagem da umidade relativa do ar em declínio.

Na sexta-feira (4) a previsão é de um dia ensolarado, com temperaturas que se elevam rapidamente logo pela manhã, tanto na capital quanto na Grande São Paulo. A mínima prevista é de 16°C e a máxima pode alcançar 27°C, com os percentuais de umidade do ar próximos a 35% durante a tarde.

De acordo com a previsão da Defesa Civil, as temperaturas voltam a entrar em declínio a partir de sábado (5), com a máxima alcançando 21ºC e previsão de chuva em várias horas do dia. No domingo (6) a chuva deve persistir, e a máxima alcança somente 16ºC, com a mínima chegando a 11ºC.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (3): Mínima de 12°C e máxima de 26°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo

- Sexta-feira (4): Mínima de 16°C e máxima de 27°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

- Sábado (5): Mínima de 15°C e máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal.

- Domingo (6): Mínima de 11ºC e máxima de 16ºC. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado

-Segunda-feira (7): Mínima de 10ºC e máxima de 13ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

