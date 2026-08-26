Reprodução/ Prefeitura de São Paulo Smart Sampa na regial central de São Paulo

O programa Smart Sampa atingiu, nesta quarta-feira (26), a marca de 3.501 suspeitos foragidos da Justiça identificados e detidos na cidade de São Paulo. O sistema é o maior programa de videomonitoramento em toda américa latina, e conta com 50 mil câmeras distribuídas em pontos estratégicos da capital, que auxiliam diretamente na localização de procurados por crimes como homicídio, roubo, estupro e tráfico de drogas.

A tecnologia também auxilia no reconhecimento de suspeitos detidos em flagrante; desde o início de sua operação, em julho de 2024, 6.322 prisões em flagrante foram realizadas através dos vídeos do Smart Sampa. Além disso, o sistema também ajudou a localizar mais de 250 pessoas desaparecidas e na resolução de 3.482 ocorrências envolvendo veículos.

O Smart Sampa funciona através do cruzamento de imagens, entre as câmeras inteligentes do sistema, que são equipadas com reconhecimento facial, e as imagens oficiais dos bancos de dados do Poder Judiciário e dos órgãos de segurança pública; quando o programa reconhece valores a partir de 92% de similaridade, um alerta é emitido para a Central de Monitoramento.

Após o alerta, as imagens cruzadas passam por uma validação humana, que aciona a viatura da GCM mais próxima para realizar a abordagem. Através dessa tecnologia de videomonitoramento, o programa auxilia constantemente a Guarda Civil Municipal na prisão em flagrante, identificando criminosos envolvidos em diferentes tipos de crimes, como tráfico de drogas, assaltos, furtos, agressões e vandalismo.





O programa não é utilizado apenas no combate direto ao crime, mas também serve como uma forma de transparecer as ações policiais na cidade. Um exemplo disso é o Prisômetro, que conta com dados disponibilizados em tempo real em um painel eletrônico, instalado em frente ao Centro de Monitoramento, no Centro Histórico de São Paulo.

Outros programas do sistema

Além das câmeras instaladas em todas as regiões da cidade, a plataforma também conta com o aplicativo SmartCop e Smart Sampa Cidadão, aplicativo da Prefeitura de São Paulo que permite que a população ajude a identificar veículos roubados, furtados, clonados ou com outras restrições, utilizando apenas a câmera do celular.

No quesito da transparência ao público, o programa também disponibiliza os dados presentes no Prisômetro na plataforma digital, sendo possível acompanhar as prisões em tempo real na página destinada ao Smart Sampa no site da Prefeitura de São Paulo.

Até o momento desta publicação, o programa já ajudou na identificação de 253 pessoas desaparecidas e no atendimento de mais de 3.480 ocorrências envolvendo veículos. Neste ano, o programa registrou mais de 910 pessoas presas, sendo 143 delas somente neste mês.

