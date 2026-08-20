O que poderia ter terminado em uma tragédia ganhou um desfecho inesperado no Centro de Bauru, no interior de São Paulo. A motorista Ana Beatriz Godoy contou que conseguiu frear o carro depois de se lembrar de um sonho que teve cerca de três meses antes.
O veículo invadiu uma revendedora de automóveis após uma batida no cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Antônio Alves, na tarde de terça-feira (18). Sem atingir pedestres ou os carros que estavam à venda, o automóvel acabou parado exatamente em uma das vagas do estabelecimento.
Segundo Ana Beatriz, a lembrança do sonho veio no momento em que ela perdeu o controle da direção.
Alguns meses atrás eu sonhei que perdi o controle do carro. Então toda vez que eu pegava o carro, eu lembrava que eu tinha que frear. Ana Beatriz Godoy
Ela explicou que, no pesadelo, não conseguia parar o veículo e acabava subindo na calçada. Durante o acidente real, a cena teria voltado à memória e ajudado na reação.
Carro passou perto de ponto de ônibus
As imagens das câmeras de segurança mostram que o carro atravessou a calçada antes de entrar no espaço onde os veículos da loja ficam expostos.
O automóvel também passou próximo a um ponto de ônibus, o que aumentou o risco de que outras pessoas fossem atingidas. Apesar disso, ninguém ficou ferido na ocorrência.
O gerente da revendedora, Welton Menezes dos Santos, foi uma das primeiras pessoas a chegar até a motorista depois da invasão. Segundo ele, o carro ficou a poucos centímetros de outro veículo que estava estacionado no local.
Welton também afirmou que o cruzamento onde aconteceu a batida é conhecido pelos acidentes frequentes.
“Não consigo nem fazer uma baliza”
Depois do susto, Ana Beatriz conseguiu enxergar o lado curioso da situação. Ao perceber que havia parado o carro de maneira tão precisa dentro da loja, ela brincou com a própria habilidade para estacionar.
Eu não consigo nem fazer uma baliza para estacionar, imagina estacionar desse jeito. Ana Beatriz Godoy
A declaração ajudou a tornar o caso ainda mais inusitado nas redes sociais, principalmente por causa das imagens do momento da colisão e da entrada do carro na loja.
“Muita sorte no azar”
Apesar dos danos provocados pela batida e pela entrada do veículo na revendedora, o acidente terminou sem vítimas. Para o gerente, o resultado foi uma combinação de circunstâncias favoráveis.
Eu disse isso para muitas pessoas: no azar que teve da batida, a gente teve muita sorte. Welton Menezes dos Santos
Além de não atingir os carros expostos, o veículo não acertou pedestres, não atingiu o ponto de ônibus e ainda conseguiu parar em um espaço livre dentro da loja.
Ana Beatriz também resumiu o episódio como um momento de “muita sorte no azar”. Ela contou que ficou bastante abalada depois da colisão e que, logo após sair do carro, só conseguia chamar pelo pai.
O caso ganhou repercussão nas redes sociais como "uma manobra de filme" e gerou inúmeros compartilhamentos do vídeo.