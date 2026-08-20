Divulgação Imagem ilustrativa mostra mãos de pessoa resgatada de situação análoga a escravidão.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão na tarde de quarta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ação aconteceu em uma oficina de costura na Zona Leste da capital paulista.

Os policiais civis foram ao endereço, na Rua Olho D'Água do Borges, localizada na região da Vila Sílvia, confirmando informações obtidas durante uma investigação.

No local encontraram os homens que, além de trabalhar, também residiam no estabelecimento, em condições descritas pelos policiais como “consideradas insalubres”.

Resgate

Conforme a SSP, no total 12 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram identificados, com idades entre 22 e 38 anos. As vítimas foram resgatadas e o dono do estabelecimento foi preso em flagrante. A perícia foi acionada, assim como o Ministério do Trabalho e Emprego foi comunicado.





O crime foi enquadrado como: tortura, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. O registro de ocorrência, feito no 24° Distrito Policial de Ponte Rasa, também inclui o dono do estabelecimento nos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e perigo para a vida ou saúde dos trabalhadores.