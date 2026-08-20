Reprodução/INMET Previsão da velocidade máxima do vento (km/h) entre sexta-feira (21) e sábado (22).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de ventos fortes para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21). O aviso prevê vendavais que devem atingir os 100 km/h, e é válido entre 12h e 23h59 de sexta-feira.

O alerta laranja sobre áreas dos dois estados significa perigo e é o segundo grau mais alto na escala do Inmet. O instituto ainda emitiu outro aviso até o final da noite desta sexta-feira, que incluiu trechos da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Reprodução/INMET Aviso laranja do Inmet de vendaval nesta sexta-feira (21)





Esse segundo alerta é amarelo, de perigo potencial, que prevê ventanias que variam entre 40 km/h e 60 km/h. Os ventos estão associados à passagem de uma frente fria e à formação de um novo ciclone extratropical próximo ao litoral da região Sul do país.

Defesa Civil

A Defesa Civil também emitiu um alerta para o estado de São Paulo devido a uma frente fria que avança entre o final da noite desta quinta-feira (20) e a madrugada de sexta-feira (21). O fenômeno pode gerar temporais isolados com rajadas de vento, granizo e incidências de raios.

Para agilizar as decisões e medidas adotadas em casos de emergência, o Gabinete de Crise da Defesa Civil será instalado inicialmente de forma remota, podendo se reunir presencialmente de acordo com a evolução climática. A partir de sábado (22) até terça-feira (25), a temperatura deve cair no estado de São Paulo.





Ventos

Os dados da Defesa Civil indicam que a ventania causada pela frente fria pode superar os 75 km/h em alguns locais, entre a sexta e o domingo, sendo mais intensa na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara.

Com o aumento dos ventos, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

O baixo índice de chuvas durante o mês de agosto, que deixou o solo extremamente seco, favorece ainda a formação de tempestades de poeira. As rajadas de ventos mais intensas podem levantar partículas da superfície do solo, reduzindo temporariamente a visibilidade e aumentando o perigo nas estradas.

Temperaturas

No ABC paulista e Baixada Santista, os termômetros devem registrar temperaturas entre a máxima de 25ºC e mínima de 13ºC nesta sexta-feira (21). Já no sábado (22) e domingo (23), as temperaturas caem ainda mais, com máximas de 22ºC e mínimas de até 10ºC em algumas regiões do estado.

Na cidade de São Paulo, a previsão para o sábado é de temperatura máxima em 22ºC e a mínima não deve baixar dos 12ºC. O domingo deve chegar aos 24ºC, com mínima de 11ºC. A segunda-feira (24) deve ser um pouco mais fria, com a temperatura variando entre 18ºC e 14ºC.

A capital carioca, segundo o Inmet, deve ter temperaturas chegando a 26ºC e uma mínima prevista para 15ºC, tanto no sábado quanto no domingo. Na segunda-feira, a máxima cai um pouco, para 24ºC, e a mínima prevista permanece na casa dos 15 ºC.





Orientações

A Defesa Civil esclarece que acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas no Estado por meio do monitoramento constante e orienta a população a acompanhar os alertas oficiai s enviados por SMS.

Em casos de temporal ou vendaval, a orientação é evitar permanecer sob árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis, recolher objetos que possam ser arremessados e redobrar a atenção nas rodovias.

Quem estiver no litoral paulista deve evitar locais abertos, entrar no mar e utilizar transporte marítimo. Se possível, busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas.