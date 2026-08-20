Reprodução Segundo o MP, os acusados operavam um esquema estruturado com núcleos interligados

Um empresário de São Paulo foi vítima de um sofisticado esquema criminoso que resultou na perda de R$ 5,6 milhões, entre dinheiro e criptomoedas. O caso desencadeou a Operação Cádiz, deflagrada nesta quinta-feira (20) pelos Ministérios Públicos de São Paulo e Pernambuco.

De acordo com as investigações, o crime teve início quando o celular da vítima foi roubado enquanto ela realizava uma ligação. Com o aparelho em mãos, os criminosos conseguiram acessar aplicativos bancários e de corretoras de investimento instalados no dispositivo do empresário; depois, os golpistas realizaram uma série de transferências, movimentando tanto valores em dinheiro quanto em criptoativos.

A Operação Cádiz

O núcleo de combate a crimes cibernéticos do MPSP, o CyberGaeco, foi acionado em caráter emergencial e conseguiu rastrear parte das transações. O trabalho técnico permitiu recuperar aproximadamente R$ 4 milhões, reduzindo parcialmente o prejuízo.





A ofensiva realizada hoje (20) envolveu o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, nove deles em São Paulo e um em Pernambuco. Nesta manhã, foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos considerados relevantes para a investigação, além de veículos de alto padrão. Todos os materiais serão submetidos a análise técnica.

A operação contou com apoio das Polícias Civil e Militar de São Paulo, além da Rota e do e do Gaeco, e tem como objetivo principal desarticular grupo criminoso responsável pelo caso.

