Reprodução/ Paulo Pinto/ Agência Brasil Calor em agosto: são quase 7 graus acima da média histórica de SP

Temperaturas em torno de 7ºC acima da média histórica do mês de agosto em algumas regiões do estado de São Paulo derrubaram a Umidade Relativa do Ar (URA) para níveis abaixo dos 20% nesta quarta-feira (19). Com o cenário preocupante, a Defesa Civil do Estado encaminhasse alerta via SMS à população sobre os riscos à saúde.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do Estado de São Paulo classifica níveis abaixo de 30% como “estado de atenção”; abaixo de 20% é “estado de alerta”. Segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), índices de umidade inferiores a 60% já não são adequados à saúde humana.

Às 18h50, de acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa em Mirassol estava em 16.8% e em Mococa, 16.9%. Ribeirão Preto, São José Do Rio Preto, Franca e em Ituverava, a URA marcava 17%. Em São Paulo e Campinas, a marca era 23%.

Os índices se aproximaram da chamada "URA de deserto", geralmente perto de 15%, típicos de regiões áridas. Abaixo de 12% é considerado “estado de emergência”.

Calor Intenso

Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, a baixa umidade do ar no interior de São Paulo nesta quarta-feira se associou ao calor intenso, provocando temperaturas próximas aos 38°.

Foi o caso de Aparecida d´Oeste-SP, às 19h25, que marcou 37.7°C, e Eldorado-SP, com 37.3°C. Em Pedro de Toledo-SP, o calor fez 36.9°C; em Auriflama, 36.8°C, e em Paulo de Faria e Igarapava, 36.6°C.

Em Campinas, o calor foi de 34.5°C e, em São Paulo, a temperatura bateu 32°C.

Cuidados com a saúde

Por conta disso, a Defesa Civil emitiu alerta e divulgou orientações sobre os cuidados a serem tomados para evitar prejuízos à saúde. Entre as medidas:





Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol

Beber bastante água