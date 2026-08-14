(Foto: Reprodução) Calor e baixa humidade no estado de São Paulo.

O final de semana deverá ser de clima quente em praticamente todo o estado de São Paulo, tanto no sábado (15) quanto no domingo (16). Porém, apesar de a temperatura incentivar atividades ao ar livre, a previsão alerta para os baixos índices de umidade relativa no ar.

Sábado (15)

O interior do estado terá um sábado de tempo predominantemente firme, com temperaturas acima da média e umidade abaixo do normal, chegando a níveis considerados de emergência em diversas localidades de São Paulo.

A única região do estado com previsão de clima instável e estimativa de chuvas de intensidade moderada é a faixa leste, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira.

A maior intensidade de chuva está prevista para o Vale do Ribeira, durante as primeiras horas do dia. Nas demais áreas da faixa leste, as chuvas ocorrerão de forma ocasional e com curta duração.

A capital paulista também tem previsão de predominância de sol, mas com a ocorrência de nuvens e algumas pancadas de chuva durante a tarde. Durante a noite segue a presença das nuvens, mas não há previsão de precipitações. Conforme o ClimaTempo, as temperaturas na capital devem variar entre 16 e 26 graus.

Domingo (16)

No domingo, uma forte massa de ar seco deverá estar sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo firme em praticamente todo o território. O dia deverá ter predomínio de sol entre poucas nuvens, exceto no leste paulista, onde ainda podem ocorrer ocorrências de chuva, mas sem a mesma intensidade.

O domingo paulista segue com destaque para as altas temperaturas, com máxima prevista de 35 graus em Adamantina. A queda acentuada dos índices de umidade do ar segue, podendo atingir níveis críticos em vários municípios do estado.

Em São Paulo capital, o domingo será novamente de sol, apenas com a ocorrência de algumas poucas nuvens, que devem ir desaparecendo com a aproximação da noite. A previsão é de alguma névoa ao amanhecer. Segundo o ClimaTempo, o domingo paulistano deve ter mínima de 17 graus e máxima chegando aos 29.





Em dias secos, consulte a previsão do tempo e beba bastante água para manter a hidratação.