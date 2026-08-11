MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Frio intenso na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu nublado e sensação de frio nesta terça-feira (11), de acordo com dados da rede estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na capital neste começo de manhã foi de 13ºC.

Com o decorrer do dia, as temperaturas não têm elevação significativa, e a máxima prevista não deve ultrapassar a marca dos 15ºC.

Por mais que o céu se mantenha nublado, não há previsão de chuva significativa para a cidade durante o dia, mas, o tempo segue instável durante a noite e deve apresentar chuvisco e garoa ocasionalmente.

Historicamente, agosto é o mês que menos chove em São Paulo, de acordo com informações reunidas pelo CGE da Prefeitura de São Paulo; até então, na cidade, foram acumulados 8,3mm de chuva, o que corresponde a 27,9% da média do mês que é de 29,7mm.

Os ventos ainda se fazem presentes na previsão desta terça, com intensidade moderada ao longo do dia. As rajadas podem variar entre 30 e 50 km/h.

Defesa Civil

A Defesa Civil da cidade de São Paulo, decretou estado de atenção para baixas temperaturas a partir do último domingo (9) devido à atuação de uma massa de ar frio. O estado de atenção segue ativo para o dia de hoje (11).





Em dias de frio intenso, o órgão recomenda diversas medidas de segurança à população, entre elas estão: manter-se bem agasalhado, proteger pessoas vulneráveis (crianças e idosos) e evitar o uso de meios improvisados para aquecimento.

Ao encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade ou de rua expostas às baixas temperaturas, é ideal que a Defesa Civil seja comunicada através do número 199.

Próximos dias

A partir da quarta-feira (12), as temperaturas máximas devem começar a se elevar, por mais que o amanhecer seja marcado novamente por muitas nuvens e formação de névoa úmida. No decorrer da manhã, a nebulosidade deve se dissipar e o sol aparece, se fazendo presente no restante do dia e elevando a temperatura a até 23ºC. A mínima prevista continua baixa, na média dos 13°C.

A partir de quinta-feira (13), o cenário meteorológico deve mudar e o sol volta a ser o protagonista na cidade, trazendo temperaturas elevadas durante o período da tarde, podendo alcançar a marca dos 28ºC.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Terça-feira (11): Mínima de 13°C, máxima de 15°C. Céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite

- Quarta-feira (12): Mínima de 13°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quinta-feira (13): Mínima de 15°C, máxima de 28°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Sexta-feira (14): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer

- Sábado (15): Mínima de 15°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

