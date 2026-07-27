O caso ocorreu no último domingo (26)
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O caso ocorreu no último domingo (26)

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo uma criança de dois anos, após um tiroteio ocorrido na noite do último domingo (26), durante um festival  de gastronomia em Seattle, nos Estados Unidos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h. Duas pessoas morreram no local e outras quatro, entre elas a criança, foram socorridas e levadas para um hospital.

Na madrugada desta segunda-feira (27),  a polícia informou que uma terceira pessoa havia morrido.

Um suspeito foi detido pela polícia de Seattle, enquanto outro fugiu. Segundo a polícia, os dois suspeitos teriam trocado tiros entre si, e os disparos acabaram atingindo pessoas que estavam nas proximidades.

Os quatro pacientes apresentaram ferimentos no braço, na perna, no abdômen e na parte inferior da perna. Uma das vítimas está em estado grave.

Ainda não se sabe a motivação do ataque. A polícia investiga o caso.

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