Reprodução/Jonathas Costa/MetSul Temporais com ventos fortes atingiram a Grande SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta reforçando a previsão de temporais no estado de São Paulo. Os mapas meteorológicos apontam chuvas intensas, com rajadas de vento em boa parte do território paulista, entre sábado (17) e segunda-feira (19).

Diante desse cenário, o gabinete de crise será instalado no domingo (18) e na segunda-feira, para reforçar o monitoramento, a articulação entre os órgãos envolvidos e a pronta resposta às ocorrências.

Ainda segundo o órgão, na manhã de sábado, o tempo ainda será marcado pelo predomínio de sol entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor e abafamento.



No entanto, a partir do período da tarde, a combinação do aquecimento diurno com a umidade proveniente do oceano e da região amazônica deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, de forma pontual, queda de granizo.

"Trata-se de um cenário típico de verão, com possibilidade de transtornos localizados", destaca no alerta.



A partir do domingo (18), com previsão de se estender ao menos até a segunda-feira, a atuação conjunta do avanço de uma frente fria, da presença de uma área de baixa pressão atmosférica e do fortalecimento do canal de umidade da Amazônia deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas em todo o Estado de São Paulo.



"As chuvas poderão ocorrer com moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo. Os modelos indicam risco de elevados acumulados, especialmente entre o domingo e a segunda-feira, com maior potencial para transtornos, sobretudo na faixa leste paulista", adverte o comunicado.



Nos últimos dias, têm chovido forte em todo o estado paulista, incluindo a capital.



Na tarde desta quinta-feira (15), toda Grande SP entrou em estado de atenção e, segundo a Defesa Civil, foram registrados 16 pontos de alagamentos em diferentes regiões do município, resultando em vias intransitáveis, com destaque para a Rua Moncorvo Filho, bairro Butantã; Avenida Marquês de São Vicente, bairro Lapa; e Travessa Hilarion Quintana, bairro Sapopemba.

Houve também transbordamento do Córrego Oratório, registro de 12 quedas de árvores sobre a via pública, 30 residências atingidas por alagamento, resultando em 116 moradores desalojados, encaminhados para a casa de parentes.



Não houve relato de pessoas feridas.



Onde chove e maiores acumulados



Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulado muito alto na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e região de Itapeva, além das regiões de Campinas e Sorocaba.







Está sendo previsto ainda acumulado alto nas regiões de Bauru e Araraquara e também nas regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto e Franca.



"A Defesa Civil do Estado de São Paulo segue em monitoramento contínuo das condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a quedas de árvores, além de adotar medidas preventivas para reduzir possíveis impactos", destaca a Defesa Civil estadual, em comunicado.