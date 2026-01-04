Reprodução/Prefeitura da Penha Rodovia Rio-Santos

A concessionária responsável pela Rio-Santos, rodovia que liga a Baixada Santista até a capital fluminense, emitiu um alerta de que as pistas podem ser interditadas na próxima segunda-feira (05), se o volume de chuva for muito alto. A expectativa, segundo o comunicado, é que o acumulado passe de 100mm, o que é considerada uma grande quantidade de chuva.

De acordo com o alerta, a rodovia está sendo monitorada desde o fim de semana, em uma operação especial que vai durar todo a segunda-feira. A Rio-Santos tem 270km de extensão e passa por cidades como São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuta, todas do litoral paulista, Paraty e Angra dos Reis, no litoral fluminense, entre outras.

Como a situação pode piorar, a concessionária divulgou as seguintes orientações:



Acender os faróis baixos para melhorar a visibilidade, especialmente em áreas de neblina ou chuva intensa .

para melhorar a visibilidade, especialmente em . Aumentar a distância para o veículo que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.

para o veículo que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada. Redobrar a atenção nas curvas

Evitar freadas bruscas para não travar as rodas e para manter o controle do veículo.

para não travar as rodas e para manter o controle do veículo. Em caso de tempestade, parar em local seguro e não parar no acostamento

e não parar no acostamento Usar o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.

"Estamos atentos aos índices pluviométricos ao longo da rodovia e, em alguns pontos, os acumulados de chuva já ultrapassaram 100mm. Isso pode afetar a segurança dos motoristas e, por isso, estamos considerando a possibilidade de uma interdição preventiva, caso as condições se agravem. Nosso monitoramento continuará até segunda-feira, 05 de janeiro, e pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.”, disse Rodolfo Borrel, gerente de operações da concessionária, no comunicado oficial.

Os telefones de contato da Rio-Santos são:﻿﻿﻿