Divulgação Defesa Civil Temporal causa desabamento de telhado em Franca (SP)

O galpão de uma loja de ferramentas, localizada na cidade de Franca, interior de São Paulo, foi atingido pelas fortes chuvas, ocasionando o desabamento do telhado da antiga fábrica Amazonas, que causou a morte de um homem por soterramento e deixou dois feridos na tarde desta segunda-feira (29).

O acidente aconteceu por volta das 15h no estabelecimento que está localizado dentro do complexo industrial do grupo Amazonas, na Avenida Rio Branco, Vila Santos Dumont.

As três vítimas são funcionárias da empresa. Uma delas foi resgatada pelos colegas, enquanto a segunda foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A terceira pessoa acabou soterrada pelos escombros do desabamento que dificultaram o acesso para o socorro e faleceu no local.

A Prefeitura de Franca (SP) interditou o local para a apuração da perícia e trabalhos da empresa.

Temporal

Segundo dados da Defesa Civil, a cidade registrou cerca de 15 milímetros de chuva por volta das 15h e os ventos chegaram a 30 km/h.

A capitã do Corpo de Bombeiros, Sandra Elaine Bueno de Camargo, explicou que a queda de um muro levou ao desabamento do telhado durante o temporal.

A empresa Palácio das Ferramentas afirmou, em nota, que adotou todas as medidas necessárias em atenção aos colaboradores e em respeito aos familiares.

A Amazonas também emitiu um comunicado nas redes sociais confirmando que a queda ocorreu em um galpão alugado e que nenhum colaborador do grupo se feriu.

“A Amazonas acompanha a situação com atenção, mantendo como prioridade a segurança das pessoas e atuando de forma colaborativa nos encaminhamentos necessários”.