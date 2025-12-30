Foto: Agência Andina/Reprodução Trens colidem em rota turística para Machu Picchu

Dois trens que levavam turistas para Machu Picchu, no Peru, bateram de frente na tarde desta terça-feira (30). O acidente ocasionou a morte de uma pessoa e outras 30 ficaram feridas, segundo dados da Polícia Nacional.

Segundo informações do Jornal La República, os trens pertenciam às composições Inca Rail e Peru Rail. Os transportes ferroviários colidiram enquanto seguiam para o complexo que abriga Machu Picchu. A vítima que morreu era maquinista de um dos trens.

As causas da batida estão sendo investigadas e os feridos foram encaminhados para hospitais na região de Cusco, na cidade vizinha. Segundo a imprensa local, 3 turistas que estão entre os feridos são brasileiros.

Turismo

Machu Picchu é a principal atração turística do Peru e recebe mais de 4.500 visitantes por dia, muitos deles estrangeiros.

Reconhecido como Patrimônio da Humanidade desde 1983, o principal acesso para o sítio arqueológico é feito por trens. Os turistas partem de Cusco, antiga capital do Império Inca para Machu Picchu, percorrendo cerca de 110 km de distância.

Em 2018, um acidente semelhante deixou 35 pessoas feridas e o transporte ferroviário ficou suspenso por horas, deixando turistas isolados em Machu Picchu.