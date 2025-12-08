Prefeitura de Vitória/Divulgação Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo



A mais recente pesquisa realizada no Espírito Santo revela um cenário político marcado por forte aprovação ao governo estadual e por disputas equilibradas entre os principais nomes que se colocam para a corrida eleitoral de 2026. Os dados, coletados nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025, oferecem um retrato detalhado das intenções de voto e da percepção dos eleitores sobre o futuro político do estado.

Espontânea para governador

Na pergunta aberta, apenas 19% dos eleitores afirmaram já ter definido seu voto para governador. Entre os nomes citados, Lorenzo Pazolini aparece com 6%, seguido por Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, ambos com 5%. Paulo Hartung é lembrado por 1% e outros nomes somam 2%. A maioria, 81%, ainda não decidiu.

Estimulada para governador

Nos cenários estimulados, a disputa se mostra bastante equilibrada. No primeiro cenário, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço aparecem empatados com 30% cada, enquanto Arnaldinho Borgo registra 12% e Helder Salomão 6%. No segundo cenário, Ferraço lidera com 33%, seguido de Pazolini com 30% e Borgo com 13%. Já no terceiro, Pazolini sobe para 34%, contra 31% de Ferraço e 7% de Salomão. No quarto cenário, Paulo Hartung e Ferraço dividem a liderança com 32% cada, enquanto Borgo alcança 15%.

Rejeição para governador

Quando perguntados sobre em quem não votariam, os eleitores apontaram Helder Salomão como o mais rejeitado, com 42%. Arnaldinho Borgo aparece com 31%, Paulo Hartung com 30%, Ricardo Ferraço com 28% e Lorenzo Pazolini também com 28%.

Senado — Cenário 01

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Renato Casagrande lidera com 30%. Sérgio Meneghelli aparece com 12%, Rose de Freitas com 11%, Fabiano Contarato e Maguinha Malta com 9% cada, Da Vitória com 8%, Euclério Sampaio também com 8% e Marcos do Val com 3%. Nulos e brancos somam 6% e indecisos 4%.

Na composição dos votos, Casagrande é o mais citado tanto como primeira opção (36%) quanto como segunda (25%). Rose de Freitas e Euclério Sampaio ganham força como segunda escolha, com 13% e 10% respectivamente.

Senado — Cenário 02

Com Paulo Hartung incluído na disputa, o cenário muda. Casagrande mantém a liderança com 27%, mas Hartung aparece logo atrás com 18%. Sérgio Meneghelli registra 10%, Rose de Freitas e Fabiano Contarato 9% cada, Maguinha Malta 8%, Da Vitória e Euclério Sampaio 6% cada. Nulos e brancos ficam em 4% e indecisos em 3%.

Na composição, Casagrande lidera como primeiro voto com 31%, seguido por Hartung com 21%. Como segunda opção, Casagrande aparece com 24% e Hartung com 16%, mostrando que ambos concentram grande parte das preferências.

Avaliação do governo

O atual governo do Espírito Santo recebe aprovação de 80% dos entrevistados, contra 16% de desaprovação. Dentro desse grupo, 51% classificam a gestão como ótima ou boa, 36% como regular e apenas 12% como ruim ou péssima.

Quando comparado a outros estados, 42% acreditam que o Espírito Santo está em situação melhor, 39% dizem que está igual e 13% consideram pior.

Melhor governador recente

Entre os três últimos governadores, Renato Casagrande é apontado como o melhor por 54% dos eleitores. Paulo Hartung aparece em segundo lugar com 35%, enquanto José Inácio Ferreira é citado por apenas 1%.

Sobre o Real Time Big Data

O Real Time Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Real Time Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.